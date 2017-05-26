Аллегри: хочу продолжить работу в «Ювентусе»
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поведал, что не собирается покидать команду.
«Я хочу остаться в «Ювентусе». Нам нужно просто сесть и поговорить. Это не
будет зависеть от финала Лиги чемпионов или матча с «Болоньей». Я люблю свою
работу, команда вышла на новый уровень, футболисты выросли, Барцальи вообще
работает как 20-летний», - цитирует Аллегри официальный сайт клуба.
«Ювентус» досрочно завоевал золотые медали в чемпионате Италии, за тур до финиша опережая ближайшего конкурента на четыре очка.
Финал Лиги чемпионов между туринским клубом и мадридским «Реалом» пройдет 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе. Начало матча – 21:45 (мск).
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