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Корниленко, Бобер и Калачев поступили в Академию тренерского мастерства

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поступил в Академию тренерского мастерства, сообщается на официальном сайте самарского клуба.

Вместе с белорусским форвардом обучение в академии начали и другие бывшие игроки «Крыльев» - Антон Бобер и Тимофей Калачев. По окончании обучения им будет присвоена тренерская лицензия категории «А».

- Если честно, давно думал об этом, - сказал Корниленко. - Когда появилась возможность, сразу поступил на курсы. Первые занятия произвели очень положительное впечатление  - они проходят интересно и с максимальной пользой для обучающихся. Признаюсь - начал смотреть на тренерскую науку другими глазами. Но о завершении карьеры игрока я вообще не думаю и вешать бутсы на гвоздь не собираюсь - еще есть силы и желание играть в футбол.

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