Игорь Есмантович: У Федорова заканчивается контракт, его продление – в компетенции наблюдательного совета
Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович – о контракте главного менеджера по селекционной работе Сергея Федорова.
- В ближайшие дни (31 мая) у него заканчивается контракт. Его продление – не в моей компетенции, а наблюдательного совета клуба. Пока никаких сигналов и указаний на этот предмет не поступало. По остальным сотрудникам клуба, занимающимся селекционной работой – Гарифуллиным, Трощинским, Харламовым, могу сказать: они продолжают работу.
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