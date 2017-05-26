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Игорь Есмантович: У Федорова заканчивается контракт, его продление – в компетенции наблюдательного совета

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович – о контракте главного менеджера по селекционной работе Сергея Федорова.

- В ближайшие дни (31 мая) у него заканчивается контракт. Его продление – не в моей компетенции, а наблюдательного совета клуба. Пока никаких сигналов и указаний на этот предмет не поступало. По остальным сотрудникам клуба, занимающимся селекционной работой – Гарифуллиным, Трощинским, Харламовым, могу сказать: они продолжают работу.

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