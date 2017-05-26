Игорь Есмантович: Хотим сохранить Капризова и Сорокина не только на ближайший сезон, но еще на два года

Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о трансферных ходах клуба.

- Сегодня прошли переговоры с отцом Кирилла Капризова. Нам хотелось бы сохранить этого талантливого нападающего не только на ближайший сезон, но и еще на два. В принципе такая договоренность достигнута. Скоро проведем с переговоры и с самим игроком.

Пытаемся вернуть Романа Любимова, движение в этом направлении есть, есть сближение позиций. Надеюсь на положительный исход. Застопорились переговоры с Максимом Маминым, которые продолжались шесть месяцев. Сделали ему квалификационное предложение в базе КХЛ. Пока он его не принимает.

Сделали аналогичные предложения Никите Пивцакину и Стефану Да Косте. С первым из них переговоры в состоянии застоя, а сторона француза взяла тайм-аут после чемпионата мира.

Практически достигнута договоренность с Ильей Сорокиным. Попытаемся продлить контракт на два года.

Ведем переговоры с Дмитрием Орловым, у которого закончился контракт с «Вашингтоном». Есть понимание ситуации, желание главного тренера видеть его в составе.