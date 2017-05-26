Игорь Никитин: Чебатуркин остается, по остальным кандидатурам в тренерский штаб работаем

Новый главный тренер ЦСКА Игорь Никитин обрисовал контуры своего штаба.

- Сейчас идет работа по формированию тренерского штаба, которая закончится в самое ближайшее время, на следующей неделе. Есть понимание, что мне нужно. Могу сказать, что остаются Владимир Чебатуркин и тренер по физподготовке Дмитрий Пирожков.

- Останется ли тренер вратарей Ячанов?

- В ближайшее время определимся. Ведутся переговоры, собеседования. Вопрос открыт.