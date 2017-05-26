Борис Соколовский: Швед и Тимма могут выиграть матч в одиночку

Тренер сборной России по баскетболу Борис Соколовский рассказал о своих ожиданиях от полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Зенитом».

«Мне импонирует работа обоих тренеров. «Химки» и «Зенит» показывают скоростной баскетбол, имеют очень сбалансированные составы, но небольшое преимущество я отдаю «Зениту». Во-первых, многое будет зависеть от игры первых номеров. На мой взгляд, Стефан Маркович сильнее своих визави. Не зря уже пошли разговоры, что по окончании сезона серб перейдёт в ЦСКА. Также отмечу Яниса Тимму, который порой в одиночку может выиграть самый сложный матч. В составе «Химок» это способен сделать Алексей Швед. Во-вторых, «Зенит» имеет преимущество своей площадки. Это небольшая деталь, но именно она может стать решающей», – цитирую Соколовского «Известия».