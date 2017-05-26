Игорь Есмантович: Ведем переговоры с финалистом Кубка Стэнли

Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о селекционной работе клуба.

- Ведем переговоры со своим воспитанником, который думает, возвращаться в родной клуб или нет.

- Это не Михаил Григоренко?

- Нет. Есть в НХЛ российский игрок, которого мы хотели бы видеть, но права на него принадлежат не нам. Но это закрытая информация.

- Легионеров планируете приглашать?

- Есть желание приобрести как минимум одного опытного защитника, понюхавшего пороху серьезных турниров, и вратаря. Ведем переговоры с хоккеистом, который будет играть в финале Кубка Стэнли. До плей-офф он задал этому процессу положительное направление. Ждем конца сезона в НХЛ. Понимаем, что теперь разговаривать с ним станет сложнее.

Наш селекционный штаб проделал огромную работу, был на плей-офф в Швеции и Финляндии. Но выбор не богатый. Мы хотели бы подписать защитника сборной Швеции, летали к нему, встречались. Но по семейным причинам он выбрал швейцарский клуб.