Игорь Есмантович: Ведем переговоры с финалистом Кубка Стэнли
Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о селекционной работе клуба.
- Ведем переговоры со своим воспитанником, который думает, возвращаться в родной клуб или нет.
- Это не Михаил Григоренко?
- Нет. Есть в НХЛ российский игрок, которого мы хотели бы видеть, но права на него принадлежат не нам. Но это закрытая информация.
- Легионеров планируете приглашать?
- Есть желание приобрести как минимум одного опытного защитника, понюхавшего пороху серьезных турниров, и вратаря. Ведем переговоры с хоккеистом, который будет играть в финале Кубка Стэнли. До плей-офф он задал этому процессу положительное направление. Ждем конца сезона в НХЛ. Понимаем, что теперь разговаривать с ним станет сложнее.
Наш селекционный штаб проделал огромную работу, был на плей-офф в Швеции и Финляндии. Но выбор не богатый. Мы хотели бы подписать защитника сборной Швеции, летали к нему, встречались. Но по семейным причинам он выбрал швейцарский клуб.