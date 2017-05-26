Сборная России прилетела в Инсбрук

Сборная России прибыла в Австрию, где проведет сбор перед Кубком конфедераций.

На данный момент в распоряжении главного тренера сборной России Станислава Черчесова находится 25 человек.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев задержался в Москве, где пройдет дополнительные процедуры в связи с повреждением пятки. А голкипер тульского «Арсенала» Владимир Габулов и защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер продолжают выступать за свои команды.

Напомним, сбор в Нойштифте продлится с 26 мая по 3 июня, после чего команда отправится в Будапешт на товарищеский матч с Венгрией.

С 6 по 8 июня сборная России будет тренироваться в Москве перед товарищеским матчем с Чили.

Добавим, что Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).