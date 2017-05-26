Серджио Маркионне: Если Феттель доволен машиной, он может оставаться в «Феррари» столько, сколько захочет

Генеральный директор «Феррари» Серджио Маркионне рассказал о переговорах с немцем Себастьяном Феттелем о продлении контракта.

«Если он доволен машиной, а он ей доволен, он может оставаться в команде столько, сколько сам захочет.

Переговоры, которые мы начинали в прошлом году, шли очень нервно, потому что автомобиль был недостаточно быстрым. Мы стараемся дать ему конкурентоспособную машину, а затем он сделает свой выбор.

Мы давно мечтали оказаться на вершине чемпионата и теперь, наконец, мы здесь», – приводит Autosport.com.ru слова Маркионне.

Напомним, срок трехлетнего контракта 29-летнего Феттеля с «Феррари» истекает в конце года.

После пяти этапов нынешнего сезона четырехкратный чемпион мира лидирует в личном зачете, опережая на шесть очков британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

Шестой этап чемпионата мира Гран-при Монако пройдет 26-28 мая.