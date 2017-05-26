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Главгосэкспертиза: проекты стадионов к ЧМ-2018 станут типовыми для будущих арен

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Все проекты стадионов, строящихся к ЧМ-2018, включат в Единый государственный реестр экспертных заключений. Это позволит сэкономить при строительстве новых арен.

Об этом заявил начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов во время Международной конференции «Развитие института строительной экспертизы».

Отвечая на вопрос «Советского спорта» о возможности включения проектов стадионов, строящихся к предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года, в Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, Игорь Манылов напомнил, что к концу года реестр будет создан, а с 1 января начнется его наполнение, при этом уже осенью реестр может быть запущен для работы в тестовом режиме. «В ЕГРЗ будут включаться все проекты без исключения», - подчеркнул Игорь Манылов. – «Затем для признания документации экономически эффективной документацией повторного использования Минстрой России будет отбирать такую документацию и собирать необходимые сведения и документы. По мере формирования ЕГРЗ все необходимые данные будут консолидироваться в одном информационном ресурсе». К концу года должен быть завершен процесс создания ЕГРЗ, , а с января уже начнется активная регистрация заключений.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень также отметил, что экономически эффективная проектная документация позволяет применять положительный опыт проектирования и не ограничивает государственного заказчика в праве устанавливать дополнительные требования — как связанные с новым местом размещения объекта, так и направленные на усовершенствование решений аналогичного проекта. «То есть речь идет о типовых конструктивных решениях, но не о типовом внешнем оформлении – архитектурная рубашка может быть любая», - сказал главатМинстроя России.

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