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Владимир Ткаченко: ЦСКА вновь победит в Единой лиге ВТБ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Известный в прошлом баскетболист ЦСКА Владимир Ткаченко поделился ожиданиями от полуфинальной встречи армейцев с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ.

«Локомотив-Кубань» неплохо провел регулярный сезон, они, безусловно, окажут сопротивление, но уровень команд и мастерство разные. ЦСКА попросту сильнее, как ни крути. У команды Димитриса Итудиса проблем в этой серии не возникнет. Скорее всего, будет 3-0 в пользу ЦСКА. В конечном итоге ЦСКА вновь победит в Единой лиге ВТБ. Текущая ситуация и соперники позволяют. Сейчас «Локомотив», «Зенит» и «Химки» не могут сравниться с ЦСКА», - сказал Ткаченко.

Первая  встреча между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью» пройде в Москве сегодня. 

Матч

ЦСКА - Локомотив-Кубань

Место и дата

26 мая 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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