Владимир Ткаченко: ЦСКА вновь победит в Единой лиге ВТБ

Известный в прошлом баскетболист ЦСКА Владимир Ткаченко поделился ожиданиями от полуфинальной встречи армейцев с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ.

«Локомотив-Кубань» неплохо провел регулярный сезон, они, безусловно, окажут сопротивление, но уровень команд и мастерство разные. ЦСКА попросту сильнее, как ни крути. У команды Димитриса Итудиса проблем в этой серии не возникнет. Скорее всего, будет 3-0 в пользу ЦСКА. В конечном итоге ЦСКА вновь победит в Единой лиге ВТБ. Текущая ситуация и соперники позволяют. Сейчас «Локомотив», «Зенит» и «Химки» не могут сравниться с ЦСКА», - сказал Ткаченко.

Первая встреча между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью» пройде в Москве сегодня.