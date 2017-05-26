Владимир Ткаченко: ЦСКА вновь победит в Единой лиге ВТБ
Известный в прошлом баскетболист ЦСКА Владимир Ткаченко поделился ожиданиями от полуфинальной встречи армейцев с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ.
«Локомотив-Кубань» неплохо провел регулярный сезон, они, безусловно, окажут сопротивление, но уровень команд и мастерство разные. ЦСКА попросту сильнее, как ни крути. У команды Димитриса Итудиса проблем в этой серии не возникнет. Скорее всего, будет 3-0 в пользу ЦСКА. В конечном итоге ЦСКА вновь победит в Единой лиге ВТБ. Текущая ситуация и соперники позволяют. Сейчас «Локомотив», «Зенит» и «Химки» не могут сравниться с ЦСКА», - сказал Ткаченко.
Первая встреча между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью» пройде в Москве сегодня.
Матч
Место и дата
26 мая 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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