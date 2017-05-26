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Майк Тайсон: Поддержка жены и друзей помогли мне выйти из адской дыры

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон рассказал о том, как он преодолел свои финансовые трудности.

«Я не думал, что смогу пережить этот период после 30 лет, – сказал Тайсон. Эти годы действительно были страшными, не так ли? Сейчас нужно намного бережнее относиться к деньгам. Я с поддержкой моей жены Кики и друзей смог вылезти из адской дыры. Пришло время взрослеть, быть мужчиной, присутствовать в жизни детей. Я – один из счастливчиков, которому удалось пройти успешную реабилитацию от наркотической зависимости в нескольких центрах. Предатели, которые использовали мои деньги? Я даже не могу назвать их пиявками. Это слишком приличное слово для таких людей» - цитирует Тайсона Boxingscene.com.

За свою профессиональную карьеру Тайсон провел 56 боев и одержал 50 побед.

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