Сборная России без Акинфеева, Габулова и Нойштедтера прибыла в Австрию
Сборная России прибыла в Нойштифт, где продолжит подготовку к Кубка Конфедераций.
В составе команды в Австрию не приехали только вратари Владимир Габулов, которому разрешили остаться в расположении тульского «Арсенала» до окончания стыковых матчей, Игорь Акинфеев, оставшийся в Москве, чтобы долечить небольшую травму. Также в расположение сборной чуть позже приедет защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер. У его команды осталась одна игра в чемпионате Турции.
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