Сборная России без Акинфеева, Габулова и Нойштедтера прибыла в Австрию

читайте также

Кубок конфедераций: что нужно знать о сборной Португалии «Советский спорт» рассказывает о сборных, которые сыграют на Кубке конфедераций-2017.

Сборная России прилетела в Инсбрук Сборная России прибыла в Австрию, где проведет сбор перед Кубком конфедераций.

Навстречу КК-2017: Россия ждет Новую Зеландию! В редакции «Советского спорта» прошла встреча с Чрезвычайным и полномочным Послом Новой Зеландии в Российской Федерации.

Акинфеев не полетит сегодня в Австрию и задержится в Москве Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не полетит со сборной России на сбор в Австрию, сообщает официальный твиттер национальной команды.

ФИФА обвиняет Россию в нарушении прав человека при подготовке к ЧМ. О чем речь? Речь об одной из деталей вполне взвешенного письма президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Матч ТВ» – банкрот, комментаторы выведены за штат». Медиаскандал года (видео) В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Кубок конфедераций могут заменить новым клубным чемпионатом мира Кубок конфедераций после проведения турнира в 2017 году в России могут заменить новым чемпионатом мира среди клубов, информирует As.

Тина Канделаки: Кубок конфедераций и ЧМ-2018 будут показаны по российскому ТВ Руководитель телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о показе чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Она отметила, что эти турниры будут показаны в России.

Александр Мостовой: На Кубок конфедераций приедут семь команд, из которых пять непонятно в каком состоянии Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего летом Кубка конфедераций.

Без Акинфеева и Дзюбы, но с Мутко. Сборная России провела первую тренировку Команда Станислава Черчесова провела первую тренировку в рамках подготовки к Кубку конфедераций.

Дмитрий Медведев предложил заменить игроков сборной России роботами Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече со студентами IT-лицея в Казани после демонстрации новых разработок предложил заменить роботами футболистов сборной России.

Денис Глушаков: Дзюба поздравил с чемпионством Лучший футболист премьер-лиги оп итогам сезона полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о первом дне

Федор Смолов: В сборную я всегда приезжаю с удовольствием Лучший бомбардир чемпионата России, форвард сборной России и «Краснодара» рассказал, как проходит подготовка к Кубку конфедераций с национальной командой.

Станислав Черчесов: У Акинфеева болит пятка - может оставим его в России на 2-3 дня Главный тренер сборной России станислав Черчесов рассказал, почему капитан ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев не тренировался в основной группе.

Акинфеев и Дзюба не принимают участие в тренировке сборной России В эти минуты на «Арене Химки» проходит открытая тренировка сборной России в рамках подготовки к Кубку конфедераций и контрольным матчам с Венгрией и Чили.

Роналду и Нету вошли в состав сборной Португалии на Кубок конфедераций Сегодня тренерский штаб сборной Португалии огласил список игроков, которые отправятся на Кубок конфедераций в России.

Чего боятся Глушаков и Акинфеев? Как сборная России прячется от журналистов Национальная сборная России собралась в подмосковном отеле перед вылетом в Австрию на сборы перед Кубком конфедераций.

Сборная России начнет подготовку к Кубку конфедераций без Габулова и Нойштедтера Сборная России практически в полном составе прибыла в один из подмосковных отелей.

Замена газона на арене «Санкт-Петербург» обойдется в 3 млн рублей Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов рассказал о стоимости замены газона на арене «Санкт-Петербург».