Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург3 : 2 ОТОттава
Футбол  Шахтер- : -Динамо Киев
Баскетбол  Бостон102 : 135Кливленд
Баскетбол  ЦСКА- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент Мозгова: Тимофей приедет в сборную 24 июля

Источник:  ТАССКомментарии

Агент центрового сборной России и клуба НБА «Лос-Анжелес Лейкерс» Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов рассказал, как игрок будет готовиться к чемпионату Европы.

«Тимофей 13 июня улетает в Лос-Анджелес, где будет заниматься индивидуально с тренером до конца месяца. В начале июля он уже вернётся в Россию, где запланирована масса мероприятий. А 24 июля Мозгов присоединится к сборной, которая начнет сбор в Новогорске. Он хочет и настроен выступить на Евробаскете», - приводит слова Шарифьянова ТАСС.

Напоминаем, чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Бессмертный полк на всех концах света». Широков и КО поздравляют с Днем Победы«Бессмертный полк на всех концах света». Широков и КО поздравляют с Днем Победы«Советский спорт» представляет подборку сообщений по случаю 72-летия со дня Победы в Великой Отечественной Войне.РФБ обнародовала расширенный состав сборной на Евробаскет-2017, Мозгов и Швед вошли в списокСтал известен расширенный список кандидатов в мужскую сборную России на чемпионат Европы 2017 года.«Меня поставили перед фактом – в этом сезоне больше играть не будешь»«Меня поставили перед фактом – в этом сезоне больше играть не будешь»Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов – о досрочном окончании регулярного чемпионата, коротком отпуске и своих перспективах в нынешней команде.Роман Широков и Тимофей Мозгов станут наставниками юных футболистов и баскетболистовТренер «Зенита» зовет самого дорогого игрока. Главное для Петербурга за неделюТренер «Зенита» зовет самого дорогого игрока. Главное для Петербурга за неделюПодготовка футболистов к матчу со «Спартаком» и победы СКА дома – главное на неделе, но не единственное важное для петербургских болельщиковТимофей Мозгов: Я не играю уже два месяца, это очень тяжелоРоссийский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов уверен в том, что он сможет преодолеть неудачный этап своей карьеры в НБА.Дикий, дикий Уэстбрук. Чем запомнился регулярный чемпионат НБАДикий, дикий Уэстбрук. Чем запомнился регулярный чемпионат НБАЧем запомнился регулярный чемпионат НБА, завершившийся на этой неделе?Василий Карасев: Мозгову надо ехать в «Зенит»!Василий Карасев: Мозгову надо ехать в «Зенит»!Главный тренер «Зенита» Василий Карасев – о победе над «Химками», двойном чемпионстве и возможном возвращении Тимофея Мозгова в Россию.Мария Вадеева: Отсутствие жесткого лимита не вредит сборной РоссииЦентровая курского «Динамо» и сборной России Мария Вадеева высказалась о лимите в премьер-лиге и шансах национальной команды на Евробаскете-2017.«Лейкерс» потерпели разгромное поражение от «Клипперс», Мозгов не принял участия в матчеБаскетболисты «Лейкерса» в матче регулярного чемпионата НБА уступили «Клипперсу».Андрей Кириленко: Для Мозгова сборная России станет глотком свежего воздухаПрезидент РФБ Андрей Кириленко оценил ситуацию, в которой оказался центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов.Виталий Носов: Мозгов получает мало игрового времени в НБА, что сказывается в сборной РоссииДвукратный вице-чемпион мира Виталий Носов высказался об игре центрового «Лейкерс» Тимофея Мозгова в нынешнем сезоне.Мозгов сыграет за сборную России на Евробаскете-2017Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов сыграет за сборную России на Евробаскете-2017. Об этом сообщил агент 30-летнего игрока Максим Шарифьянов.«Лейкерс» без Тимофея Мозгова уступил с крупным счетом «Хьюстону»В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» на своей площадке разгромил «Лейкерс» со счетом 139:100 (37:26, 29:26, 27:23, 46:25).«Мозгову нет смысла выходить на паркет». Агент – о будущем Тимофея«Мозгову нет смысла выходить на паркет». Агент – о будущем Тимофея«Лейкерс» официально подтвердили – в заключительных матчах сезона Тимофей Мозгов участия не примет.Агент Мозгова: Вариант с обменом Мозгова? Дождемся летаМаксим Шарифьянов – агент Тимофея Мозгова – поделился мнением о вариантах продолжении карьеры россиянина в НБА.Алексей Саврасенко: Мозгов вернется в ротацию «Лейкерс»Экс-центровой сборной России Алексей Саврасенко поделился мнением относительно решения руководства «Лос-Анджелес Лейкерс» не задействовать Тимофея Мозгова в оставшихся матчах регулярного чемпионата.Агент Мозгова: Сейчас помощь Тимофея «Лейкерс» просто не нужнаАгент Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов прокомментировал решение «Лейкерс» вывести россиянина из ротации в оставшихся матчах регулярного чемпионата НБА.Владимир Гомельский: Мозгову неприятно сидеть на лавкеЭксперт «Советского спорта» Владимир Гомельский прокомментировал решение «Лейкерс» вывести Тимофея Мозгова из состава команды до конца сезона.Мозгов больше не сыграет за «Лейкерс»Российский центровой Тимофей Мозгов не будет играть за «Лос-Анджелес Лейкерс» до конца сезона НБА по решению руководства клуба, сообщает ESPN.
Футбол
Андрей Червиченко: Будущее «Зенита» зависит от того, кому доверят управлять клубом
MMA
Россиянин Мурзаканов подписал контракт с UFC
Бокс
Президент WBA: Бой Макгрегора и Мэйвезера возможен только как выставочный, мы в этом не участвуем
Футбол
Стивен Джеррард: Если бы Клопп пришел в «Ливерпуль» раньше, у меня было бы больше трофеев
все новости
Тимофей Мозгов
Тимофей Мозговвсе новости
Евробаскет-2017
Евробаскет-2017