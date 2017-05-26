Агент Мозгова: Тимофей приедет в сборную 24 июля

Агент центрового сборной России и клуба НБА «Лос-Анжелес Лейкерс» Тимофея Мозгова Максим Шарифьянов рассказал, как игрок будет готовиться к чемпионату Европы.

«Тимофей 13 июня улетает в Лос-Анджелес, где будет заниматься индивидуально с тренером до конца месяца. В начале июля он уже вернётся в Россию, где запланирована масса мероприятий. А 24 июля Мозгов присоединится к сборной, которая начнет сбор в Новогорске. Он хочет и настроен выступить на Евробаскете», - приводит слова Шарифьянова ТАСС.

Напоминаем, чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Финляндии, Израиле, Румынии и Турции.