Антонио Валенсия продлил контракт с «МЮ» до 2019 года

Защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия подписал новое соглашение с клубом, рассчитанное до 2019 года.

«Манчестер Юнайтед» - моя жизнь с 2009 года, и я абсолютно рад, что подписал новый контракт. Я хотел бы поблагодарить тренера за доверие. Я уверен, что мы справимся со сложной задачей на всех фронтах в следующем сезоне. Я также хотел бы сказать большое спасибо моей семье, моей команде и моим партнёрам и, конечно же, болельщикам за потрясающую поддержку», - цитирует игрока официальный сайт клуба.

В прошедшем сезоне эквадорец принял участие в 43 матчах, забил один гол и отдал пять результативных передач.