Равиль Сабитов: «СКА-Хабаровск» нужно было побеждать в первом матче

Бывший игрок «Локомотива» и «Динамо» Равиль Сабитов поделился ожиданиями от ответного стыкового матча за право выступать в российской Премьер-лиге между «Оренбургом» и «СКА-Хабаровском».

- Оренбург» постарается играть первым номером. Тем более что команда будет выступать на родном стадионе, при своих болельщиках. И, естественно, хозяева будут фаворитами.

На мой взгляд, команде «СКА-Хабаровск» нужно было победить в первом матче. Хотя бы с минимальным счетом. Ведь в Оренбурге будет сложнее сыграть на победу, чем на ничью, - приводит слова Сабитова «Газета.Ru».

Напомним, что встреча между «Оренбургом» и «СКА-Хабаровск» состоится 28 мая и начнется в 15.00 по московскому времени.