Тото Вольфф: Хэмилтон стал настоящим командным игроком

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что завершение карьеры немца Нико Росберга положительным образом сказалось на другом пилоте команды – британце Льюисе Хэмилтоне.

«Росберг и Льюис соревновались не только на трассе. Если один из них не мог найти оптимальные настройки, то всегда мог рассчитывать на резервный вариант настроек.

В лице Валттери Боттаса мы нашли наилучшую замену для Нико. Динамика в команде кардинально поменялась.

Когда «Мерседес» представляли Льюис и Нико, мы проходили через разные периоды – от дружбы до враждебности и снобизма. А между Валттери и Льюисом нет проблем. Они уважают друг друга и желают друг другу успехов.

Я думаю, что Льюис изменился прошлой зимой. Он уже не прежний одиночка – это настоящий командный игрок», – приводит Autosport.com.ru слова Вольффа.

Напомним, после пяти этапов сезона «Мерседес» лидирует в Кубке конструкторов, опережая «Феррари» на восемь очков.

В личном зачете пилотов Хэмилтон занимает второе место, финн Валттери Боттас – третье.

Шестой этап чемпионата мира Гран-при Монако пройдет 26-28 мая.