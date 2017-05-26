«Локомотив» предложил Гаврикову продлить контракт

«Локомотив» предложил защитнику Владиславу Гаврикову продлить контракт, сообщил генеральный менеджер команды Юрий Лукин.

«Мы сделали предложение Владиславу, сейчас переговоры в стадии обсуждения. Вероятность, что он примет наше предложение есть, последнее слово за ним», - цитирует Лукина ТАСС.

Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему игроку со стороны клуба НХЛ «Коламбус» и СКА.

В составе «Локомотива» Гавриков провел 69 матчей в прошедшем сезоне КХЛ, в которых набрал 12 (4+8) очков. Игрок стал бронзовым призером прошедшего чемпионата мира в составе сборной России.