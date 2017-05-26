«Амур» подписал экс-защитника «Ак Барса» Йордана
«Амур» подписал контракт с защитником Михалом Йорданом, сообщил первый вице- президент хабаровского клуба Александр Филиппенко.
«Амур» подписал контракт с Йорданом. Соглашение рассчитано на два года», - цитирует Филиппенко ТАСС.
Последним клубом чеха был «Ак Барс». В составе этой команды он в минувшем сезоне он провел 36 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков.
С 2012 по 2016 год Йордан выступал за «Каролину».
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