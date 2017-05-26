«Амур» подписал экс-защитника «Ак Барса» Йордана

«Амур» подписал контракт с защитником Михалом Йорданом, сообщил первый вице- президент хабаровского клуба Александр Филиппенко.

«Амур» подписал контракт с Йорданом. Соглашение рассчитано на два года», - цитирует Филиппенко ТАСС.

Последним клубом чеха был «Ак Барс». В составе этой команды он в минувшем сезоне он провел 36 матчей, в которых набрал 9 (3+6) очков.

С 2012 по 2016 год Йордан выступал за «Каролину».