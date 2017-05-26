«Вест Хэм» подтвердил подписание Сабалеты

Защитник Пабло Сабалета продолжит карьеру в «Вест Хэме». 32-летний аргентинец подписал с «молотобойцами» двухлетний контракт, по которому будет зарабатывать 90 тысяч фунтов в неделю.

Сабалета выступал за «Манчестер Сити» с 2008 года. За девять лет он дважды стал с «горожанами» чемпионом Англии (2012, 2014), выиграл Кубок Англии (2011), дважды – Кубок лиги (2014, 2016) и Суперкубок Англии (2012).

В нынешнем сезоне Сабалета выходил на поле в 20 матчах премьер-лиги и забил один гол.

«Вест Хэм» финишировал на 11-м месте в премьер-лиги. Сабалета будет выступать за команду под пятым номером.

Добавим, что защитник перешел в «Вест Хэм» на правах свободного агента.