Валерий Масалитин: Возвращение Бердыева в «Рубин»? Все возможно

Бывший футболист Валерий Масалитин прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева главным тренером «Рубина».

«Будет ли Бердыев снова тренировать «Рубин»? В футболе все возможно. Никогда не говори «никогда». Конечно, такой переход — это палка о двух концах. Если он уходит из «Ростова», то это означает, что в клубе все не так гладко с финансами и специалист не верит, что ситуация может улучшиться. Приходя в «Рубин», Бердыев, естественно, ставит свои условия, которые должны выполнятся. Если раньше его лишали некоторых возможностей, то сегодня специалисту все двери будут открыты», - заявил Масалитин «Газета.ру».

В прошедшем чемпионате России казанский клуб занял девятое место и не попал в еврокубки.