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Защитники Хлыстов и Ибрагимов перейдут в «Куньлунь»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитники Никита Хлыстов и Ринат Ибрагимов продолжат карьеру в «Куньлуне», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

В ближайшее время хоккеисты поставят подписи под личными контрактами, после чего об их переходе будет объявлено официально.

Ибрагимов, являющийся двукратным чемпионом России в составе магнитогорского «Металлурга» (2007 и 2014 годы), в прошлом сезоне провел 21 матч в регулярном чемпионате КХЛ за ХК «Сочи» и «Югру», в которых отметился тремя передачами.

В активе Хлыстова 45 матчей за «Югру» и 8 (1+7) очков.

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