Начальник Главгосэкспертизы: К ЧМ-2018 осталось скорректировать два-три стадиона
Начальник
Главгосэкспертизы России Игорь Манылов заявил, что большинство работ на
стадионах чемпионата мира по футболу 2018 года в России уже завершено, и
объекты практически готовы.
«Сейчас идет
корректировка – это касается двух-трех стадионов. Основная стадия на 99 процентов
завершена. Выданы положительные решения по итогам проведения государственной
экспертизы, и теперь идет активная реализация этих проектов», - сказал
начальник Главгосэкспертизы России на Международной конференции «Развитие
института строительной экспертизы», которая проходит в Москве.
Напомним, что чемпионат
мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.
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