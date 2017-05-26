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Начальник Главгосэкспертизы: К ЧМ-2018 осталось скорректировать два-три стадиона

Денис Быстров
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов заявил, что большинство работ на стадионах чемпионата мира по футболу 2018 года в России уже завершено, и объекты практически готовы.

«Сейчас идет корректировка – это касается двух-трех стадионов. Основная стадия на 99 процентов завершена. Выданы положительные решения по итогам проведения государственной экспертизы, и теперь идет активная реализация этих проектов», - сказал начальник Главгосэкспертизы России на Международной конференции «Развитие института строительной экспертизы», которая проходит в Москве.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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