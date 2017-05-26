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Жерар Пике: в финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус»

Источник:  Sport.esКомментарии

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, за кого будет переживать в финале Лиги чемпионов.

«Пусть победит лучший. Лично я предпочел бы, чтоб выиграл «Ювентус», но подчеркиваю – это мои персональные предпочтения. Что бы ни случилось в Кардиффе, это не изменит итогов сезона для «Барселоны». Итоги этих двенадцати месяцев для нас никак не связаны с тем, кто победит в финале Лиги чемпионов», – поделился Пике с Sport.es.

Финал Лиги чемпионов между туринским клубом и мадридским «Реалом» пройдет 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе.

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