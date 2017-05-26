СКА продлил контракт с Тихоновым
Нападающий СКА Виктор Тихонов продолжит карьеру в петербургском клубе, сообщает официальный сайт армейцев.
Новое соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.
Напомним, в сезоне-2016/17 Тихонов провел 38 матчей, в которых набрал 10 (6+4) очков. Всего в составе СКА на счету форвард 270 матчей и 154 очка при общем показателе полезности «+68».
Вместе с армейцами Тихонов дважды выиграл Кубок Гагарина и стал чемпионом России.
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