СКА продлил контракт с Тихоновым

Нападающий СКА Виктор Тихонов продолжит карьеру в петербургском клубе, сообщает официальный сайт армейцев.

Новое соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Напомним, в сезоне-2016/17 Тихонов провел 38 матчей, в которых набрал 10 (6+4) очков. Всего в составе СКА на счету форвард 270 матчей и 154 очка при общем показателе полезности «+68».

Вместе с армейцами Тихонов дважды выиграл Кубок Гагарина и стал чемпионом России.



