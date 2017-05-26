Букмекеры считают ЦСКА явным фаворитом в матче с «Локомотивом-Кубанью»
Сегодня ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубанью»
в 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Букмекеры считают фаворитом московский
клуб.
Согласно букмекерским
котировкам, победа ЦСКА оценивается коэффициентом 1.17, «Локомотива-Кубани» -
5.50. Ничья в основное время оценена коэффициентом 15.0.
Во всей полуфинальной
дуэли ЦСКА также считается фаворитом. Их проход в финал оценивается
коэффициентом 1.04, проход их соперников – 11.0.
Матч начнется сегодня в 19:30 по Москве.
Матч
Место и дата
26 мая 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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