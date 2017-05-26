Валентино Росси будет выписан из больницы в ближайшее время

У гонщика команды MotoGP «Ямаха» Валентино Росси нет осложнений после падения с мотоцикла и он покинет больницу в ближайшее время.

«Болевые ощущения (испытываемые Росси) являются результатом незначительных ушибов печени и почек, которые не повлекли дальнейших осложнений. Валентино продолжит получать обезболивающие препараты в течение последующих 12 часов и на протяжении суток будет проходить стандартные диагностические процедуры. Если результаты будут положительными, он может быть выписан из больницы в течение дня», - поведал официальный сайт MotoGP.

25 мая Росси был доставлен в больницу после падения с мотоцикла на тренировке и отделался легким ушибом грудной клетки и брюшной полости.