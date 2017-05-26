Владимир Гомельский: Думаю, что в серии «Зенит» – «Химки» придется сыграть все 5 матчей

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ между «Зенитом» и «Химками».

– Мне кажется, что у «Зенита» лучший подбор форвардов – Тимма, Уайт, Валиев и универсальный Карасев. Центры – равные. Тодорович, которого меняет Соколов – выше ростом, массивнее. А Мбакве и Лэндри – мобильнее и обладают лучшей передачей. На задней линии преимущество у «Химок» – Роулэнд, Браун, Зайцев и лидер – Швед в сумме дают преимущество и в атаке, и в игре в обороне. У «Зенита» отлично выглядит пара Маркович-Тулсон, но любая замена сильно ослабляет порядок в позиционном нападении и в организации быстрого прорыва. Думаю, что в этой серии придется сыграть все 5 матчей, – написал Гомельский.

В первом матче, который состоялся в Санкт-Петербурге в четверг, сильнее оказались хозяева – 99:95.

Следующая встреча пройдет 27 мая так же в Петербурге. Серия длится до трех побед одной из команд.