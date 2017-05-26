Тото Вольфф: Мы не хотим гоняться на автодромах, которые похожи на парковки супермаркета

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф считает, что Формуле-1 нужно больше городских трасс.

«Автогонки – это жизнь, в них столько страсти и столько эмоций, они притягивают на протяжении нескольких поколений машин и пилотов.Чтобы пилотировать эти автомобили, вам нужно мужество, на некоторых трассах больше, чем на других, и мы не хотим гоняться на автодромах, которые похожи на парковки супермаркета.

В прошлом, когда вы пропускали поворот, вы могли погибнуть или пострадать. Сегодня, когда вы пропускаете поворот, то проезжаете широко и возвращаетесь. Но не в Монте-Карло, может быть, не в Спа, может быть, не в Монце и, может быть, не на «Сузуке».

Успех Формулы E достигнут в городах. Машины не эффектны, но выглядят быстрыми в контексте города, и вы можете видеть привлекательность Монте-Карло. Поэтому я думаю, что мы должны отказать от трасс, которые как будто построены в аэропорту. Это не впечатляет», - цитирует Вольффа Motorsport.com.