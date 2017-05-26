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LGD Gaming пробилась на Galaxy Battles

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Команда LGD Gaming выиграла китайскую квалификацию к турниру Galaxy Battles.

Восемь коллективов сыграли между собой по круговой системе с матчами до одной победы. LGD Gaming закончила выступление со статистикой 6-1 и вышла на LAN-финал.

В чемпионате примут участие 8 команд. Приглашения получили Newbee, iG.Vitality, TNC Pro Team и Thunderbirds. К этим коллективам присоединятся победители квалификаций в Европе, Америке и Юго-Восточной Азии. 

Galaxy Battles пройдет с 14 по 18 июня в Шанхае. Призовой фонд турнира составит 150 000 долларов.

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