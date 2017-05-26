LGD Gaming пробилась на Galaxy Battles

Команда LGD Gaming выиграла китайскую квалификацию к турниру Galaxy Battles.



Восемь коллективов сыграли между собой по круговой системе с матчами до одной победы. LGD Gaming закончила выступление со статистикой 6-1 и вышла на LAN-финал.



В чемпионате примут участие 8 команд. Приглашения получили Newbee, iG.Vitality, TNC Pro Team и Thunderbirds. К этим коллективам присоединятся победители квалификаций в Европе, Америке и Юго-Восточной Азии.



Galaxy Battles пройдет с 14 по 18 июня в Шанхае. Призовой фонд турнира составит 150 000 долларов.