Антонио Конте: Не верю, что завтрашний матч станет последним для Венгера

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не верит, что финал Кубка Англии станет последним для наставника «Арсенала» Арсена Венгера.

- Я не верю, что завтрашний матч станет последним для Арсена Венгера. Т в Лигу чемпионов. В течение 19 лет они были участниками Лиги чемпионов, олько в этом году они не попали в розыгрыш турнира. Это говорит о его работе. Он является хорошим тренером, одним из лучших в истории, - цитирует Конте Mirror.

Текущий контракт французского наставника «Арсенала» истекает грядущим летом.

Напомним, что две лондонские команды сыграют друг против друга в финале Кубка Англии, в субботу, 27 мая.