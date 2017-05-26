Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург3 : 2 ОТОттава
Футбол  Шахтер- : -Динамо Киев
Баскетбол  Бостон102 : 135Кливленд
Баскетбол  ЦСКА- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антонио Конте: Не верю, что завтрашний матч станет последним для Венгера

Источник:  MirrorКомментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не верит, что финал Кубка Англии станет последним для наставника «Арсенала» Арсена Венгера.

- Я не верю, что завтрашний матч станет последним для Арсена Венгера. Т в Лигу чемпионов. В течение 19 лет они были участниками Лиги чемпионов, олько в этом году они не попали в розыгрыш турнира. Это говорит о его работе. Он является хорошим тренером, одним из лучших в истории, - цитирует Конте Mirror.

Текущий контракт французского наставника «Арсенала» истекает грядущим летом.

Напомним, что две лондонские команды сыграют друг против друга в финале Кубка Англии, в субботу, 27 мая.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Фрэнк Лэмпард: «Челси» - фаворит в матче с «Арсеналом»Бывший футболист лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился своими ожиданиями от предстоящего финального матча Кубка Англии, в котором сыграют действующие чемпионы страны и лондонский «Арсенал».Алексис Санчес хочет зарабатывать в «Арсенале» 300 тысяч фунтов в неделюСтали известны подробности переговоров между «Арсеналом» и форвардом команды Алексисом Санчесом.Антонио Конте: Стычка с Моуринью? Готов уничтожить ради победы своей командыАнтонио Конте: Стычка с Моуринью? Готов уничтожить ради победы своей командыГлавный тренер «Челси» Антонио Конте дал интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.«Монако» претендует на БатшуайиФорвард «Челси» Миши Батшуайи может вернуться в чемпионат Франции этим летом. Об этом сообщает таблоид The Sun.«Арсенал» вступил в борьбу за АзараПолузащитник «Боруссии» Менхенгладбах Торган Азар может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Jeunes Footeux.Арсен Венгер: Мы хотим удержать Санчеса в «Арсенале»Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что хочет удержать в клубе нападающего Алексиса Санчеса.«Челси» сыграет в финале Кубка Англии в траурных повязках в память о жертвах теракта в Манчестере«Челси» сделал заявление в связи с недавним терактом в Манчестере. Сообщается, что в финале Кубка Англии против «Арсенала» команда сыграет в траурных повязках.«Челси» отменил парад в честь победы в чемпионате из-за теракта в Манчестере«Челси» отменил чемпионский парад в честь победы в АПЛ из-за теракта в Манчестере. Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.«Арсенал» готов платить Санчесу 20 миллионов евро в годЛондонский «Арсенал» готов платить нападающему Алексису Санчесу высокую зарплату, чтобы удержать его в команде.Александр Головин: Приятно, что на меня обратили внимание в «Челси»Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Челси».Арсен Венгер: Даже если я покину «Арсенал» после матча с «Челси», все равно останусь в футболеГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о состоянии своей команды в преддверии матча против «Челси» в финале Кубка Англии, а также ответил на вопрос о своем будущем.Самый дурацкий автогол года (с центра поля!) и гол вратаря – за 3 минуты (видео)Самый дурацкий автогол года (с центра поля!) и гол вратаря – за 3 минуты (видео)На чемпионате мира до 20 лет происходит много сумасшедшего: защитник «Челси» забил вратарю «МЮ», хотя они играли в одной сборной Англии.«Бавария» прекратила борьбу за Алексиса СанчесаКак сообщает авторитетное издание Bild, нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес не станет игроком «Баварии».Аспиликуэта исключил свой переход в «Барселону»Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта заверил, что не собирается возвращаться в испанскую примеру. Ранее сообщалось, что интерес к игроку «синих» проявляет «Барселоона».Санчес и Уокер станут одноклубниками в «Манчестер Сити»Как сообщает Daily Mirror, грядущим летом состав «Манчестер Сити» пополнят два игрока АПЛ.Венгер, ты ли это? 5 причин, почему «Арсенал» в Лиге Европы – это хорошоВенгер, ты ли это? 5 причин, почему «Арсенал» в Лиге Европы – это хорошоСоветский спорт» рассказывает, почему костерить команду Арсена Венгера все-таки не стоит.Каха Каладзе: Мог перейти в «Челси» вместе с ШевченкоБывший защитник «Милана» и сборной Грузии Каха Каладзе в интервью «Матч ТВ» сказал, что раньше мог перейти в «Челси» вместе с Андреем Шевченко.«Ливерпуль» – главный претендент на Окслейд-ЧемберленаПолузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может покинуть столичный клуб грядущим летом.«Манчестер Сити» лидирует в борьбе за УокераЗащитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно.«Арсенал» ведет борьбу с «ПСЖ» за защитника «Реала»Лондонский «Арсенал» готовится к отъезду Эктора Бельерина. Об этом сообщает Don Balon.
Футбол
Андрей Червиченко: В РФПЛ у «Динамо» могут быть проблемы, если его ведомство не пригрозит судьям пальцем
Футбол
Сборная России без Акинфеева, Габулова и Нойштедтера прибыла в Австрию
Футбол
Сборная России прилетела в Инсбрук
Футбол
«Марсель» интересуется Сонгом
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Антонио Конте
Антонио Контевсе новости