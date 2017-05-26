Владимир Гомельский: «Локо» для ЦСКА – самый неудобный соперник
Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью».
– «Локо» для ЦСКА – самый неудобный соперник. Надеюсь, что армейцы психологически восстановились после неудачи в Стамбуле. Но говорить, что серия с «Локо» будет легкой прогулкой – нельзя. Предполагаю победу ЦСКА – 3-1, – написал Гомельский.
Сегодня в Москве состоится первый матч противостояния. Серия длится до трех побед одной из команд.
Матч
Место и дата
26 мая 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция
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