Владимир Гомельский: «Локо» для ЦСКА – самый неудобный соперник

Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью».

– «Локо» для ЦСКА – самый неудобный соперник. Надеюсь, что армейцы психологически восстановились после неудачи в Стамбуле. Но говорить, что серия с «Локо» будет легкой прогулкой – нельзя. Предполагаю победу ЦСКА – 3-1, – написал Гомельский.

Сегодня в Москве состоится первый матч противостояния. Серия длится до трех побед одной из команд.