Денис Лебедев: Уверен, что Кудряшов справится в поединке с Дуродолой

Российский боксер первого тяжелого веса Денис Лебедев поделился ожиданиями от боя-реванша между Дмитрием Кудряшовым и Оланреважу Дуродолой.

«Нас всех ждет очень интересный поединок. Мы хорошо помним, что в первом бою произошло недоразумение, но, к сожалению, такое бывает. На этот раз Дима справится! Он очень сильный и перспективный боксер.

Очень хорошо, что поединок пройдет в Ростове, где его публика и его болельщики. Искренне желаю ему победы и успеха в этом бою, и вообще на профессионалом ринге», — цитирует Лебедева сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Поединок Кудряшова и Дуродолы состоится 3 июня в Ростове-на-Дону.