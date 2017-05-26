Сергей Елевич: ЦСКА не уступит серию «Локомотиву»

Бывший главный тренер баскетбольной сборной России Сергей Елевич дал свой прогноз на полуфинальную серию Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью».

«ЦСКА после конфуза в Евролиге будет заведён и будет выглядеть значительно сильнее. Им нужно хоть что-то выиграть в этом сезоне, и команда сделает всё, чтобы показать хороший баскетбол в серии с «Локомотивом». ЦСКА будет мобилизован на эти матчи. Серию ЦСКА никогда не проиграет, но на одну победу шансы у «Локомотива» есть. Дома ЦСКА не отдаст игры, а в Краснодаре может уступить. У «Локомотива» многое будет зависеть от игры Тэйлора Рочести», - рассказал Елевич агентству «Р-Спорт».

Первый матч серии состоится 26 мая, начало в 17:30 по московскому времени.