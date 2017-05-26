Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург3 : 2 ОТОттава
Футбол  Шахтер- : -Динамо Киев
Баскетбол  Бостон102 : 135Кливленд
Баскетбол  ЦСКА- : -Локомотив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Елевич: ЦСКА не уступит серию «Локомотиву»

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший главный тренер баскетбольной сборной России Сергей Елевич дал свой прогноз на полуфинальную серию Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью».

«ЦСКА после конфуза в Евролиге будет заведён и будет выглядеть значительно сильнее. Им нужно хоть что-то выиграть в этом сезоне, и команда сделает всё, чтобы показать хороший баскетбол в серии с «Локомотивом». ЦСКА будет мобилизован на эти матчи. Серию ЦСКА никогда не проиграет, но на одну победу шансы у «Локомотива» есть. Дома ЦСКА не отдаст игры, а в Краснодаре может уступить. У «Локомотива» многое будет зависеть от игры Тэйлора Рочести», - рассказал Елевич агентству «Р-Спорт».

Первый матч серии состоится 26 мая, начало в 17:30 по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Гомельский: «Локо» для ЦСКА – самый неудобный соперникОбозреватель «Советского спорта» высказался о полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубанью».Антонио Конте: Не верю, что завтрашний матч станет последним для ВенгераГлавный тренер «Челси» Антонио Конте не верит, что финал Кубка Англии станет последним для наставника «Арсенала» Арсена Венгера.Владимир Гомельский: Думаю, что в серии «Зенит» – «Химки» придется сыграть все 5 матчейОбозреватель «Советского спорта» высказался о полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ между «Зенитом» и «Химками».Букмекеры считают ЦСКА явным фаворитом в матче с «Локомотивом-Кубанью»Сегодня ЦСКА сыграет с «Локомотивом-Кубанью» в 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Букмекеры считают фаворитом московский клуб.Владимир Ткаченко: ЦСКА вновь победит в Единой лиге ВТБИзвестный в прошлом баскетболист ЦСКА Владимир Ткаченко поделился ожиданиями от полуфинальной встречи армейцев с «Локомотивом-Кубань» в Единой лиге ВТБ.Борис Соколовский: Швед и Тимма могут выиграть матч в одиночкуТренер сборной России по баскетболу Борис Соколовский рассказал о своих ожиданиях от полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Зенитом».Пустят «Локо» под откос? Анонс серии ЦСКА – «Локомотив-Кубань»Пустят «Локо» под откос? Анонс серии ЦСКА – «Локомотив-Кубань»«Советский спорт» – о второй полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, первый матч которой пройдет в Москве сегодня.Антон Понкрашов: При выборе клуба буду учитывать финансовый факторЗащитник УНИКСа и сборной России Антон Понкрашов рассказал, по каким критериям будет выбирать клуб для продолжения карьеры.Началась лучшая серия в истории России: «Зенит» и «Химки» снова сделали жаркоНачалась лучшая серия в истории России: «Зенит» и «Химки» снова сделали жарко«Химкам» не хватило 31 очка Алексея Шведа, а «Зениту» было достаточно 21 от Сергея Карасева.Робби Хаммел: «Химки» боролись, как моглиФорвард подмосковных «Химок» Робби Хаммел после поражения от «Зенита» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ посетовал на ошибки в ответственный момент встречи.Павел Сергеев: Почему бы «Зениту» не сыграть в Евролиге?Защитник «Зенита» Павел Сергеев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ против «Химок» (99:95).Янис Тимма: Присылают контракты многие клубы, есть варианты, но пока я здесь, в «Зените»Форвард «Зенита» Янис Тимма поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ против «Химок» (99:95).Илона Корстин: Решение создать баскетбольный «Зенит» оказалось правильнымГенеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин считает, что решение о создании в Санкт-Петербурге баскетбольного клуба «Зенит» было правильным.Аарон Уайт: Швед – великий игрок, но у «Зенита» каждый может взять на себя инициативуФорвард «Зенита» Аарон Уайт поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ против «Химок» (99:95).Сергей Карасев: Возвращение в НБА? Сейчас все мысли в плей-офф, о «Химках». Будет время – будет пищаФорвард «Зенита» Сергей Карасев поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ против «Химок» (99:95).Алексей Швед: При «+2» промазали бросок сверху, а потом совершили ненужный умышленный фол. Дурацкие ошибкиФорвард «Химок» Алексей Швед в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ против «Зенита» (95:99).Василий Карасев: В таких сериях как «Зенит» – «Химки» растут игроки и тренерыГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ против «Химок» (99:95).Душко Иванович: Это была только первая игра с «Зенитом». Если нужно будет для победы, мы сыграем все пятьГлавный тренер «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями от первого матча серии 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ против «Зенита» (95:99).31 очко Шведа не помогло «Химкам» обыграть «Зенит» в первом матче серииВ первом матче 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 99:95 (27:28, 19:16, 26:27, 27:24).Тэйлор Рочести: Нас ожидает тяжелая серия против ЦСКАЗащитник краснодарского «Локомотива-Кубани» Тэйлор Рочести высказал мнение о предстоящей полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против московского ЦСКА.
Футбол
Антон Миранчук продлил контракт с «Локомотивом»
Баскетбол
Владимир Гомельский: «Локо» для ЦСКА – самый неудобный соперник
Футбол
«Севилья» объявила об уходе Сампаоли
Футбол
Антонио Конте: Не верю, что завтрашний матч станет последним для Венгера
все новости
Локомотив-Кубань
Локомотив-Кубанькалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости