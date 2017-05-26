Антон Миранчук продлил контракт с «Локомотивом»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук продлил
действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Я очень счастлив! Продление контракта с «Локомотивом» – это
действительно важный шаг в моей карьере. Намерен бороться за место в стартовом
составе, ведь впереди чемпионат мира, а сыграть на нем – моя цель!
Рад, что в минувшем сезоне состоялся мой
полноценный дебют в чемпионате России. Впереди новый опыт. Еврокубки - это
круто! Будет здорово поиграть с европейскими командами, оценить их уровень и
сопоставить. Очень хочу встречи с какой-нибудь испанской командой. С испанцами
всегда интересно», - сказал Миранчук.
Детали контракта не указаны. Антон Миранчук - Двукратный
обладатель Кубка России (2014/15, 2016/17), победитель молодежного первенства
России (2015/16), серебряный призер чемпионата Эстонии в составе «Левадии»
(2016), победитель Мемориала Гранаткина (2013).
В завершившемся сезоне 21-летний Миранчук провел четыре матча за «Локомотив».