Антон Миранчук продлил контракт с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Я очень счастлив! Продление контракта с «Локомотивом» – это действительно важный шаг в моей карьере. Намерен бороться за место в стартовом составе, ведь впереди чемпионат мира, а сыграть на нем – моя цель!

Рад, что в минувшем сезоне состоялся мой полноценный дебют в чемпионате России. Впереди новый опыт. Еврокубки - это круто! Будет здорово поиграть с европейскими командами, оценить их уровень и сопоставить. Очень хочу встречи с какой-нибудь испанской командой. С испанцами всегда интересно», - сказал Миранчук.

Детали контракта не указаны. Антон Миранчук - Двукратный обладатель Кубка России (2014/15, 2016/17), победитель молодежного первенства России (2015/16), серебряный призер чемпионата Эстонии в составе «Левадии» (2016), победитель Мемориала Гранаткина (2013).

В завершившемся сезоне 21-летний Миранчук провел четыре матча за «Локомотив».