Фурсенко сменил Митрофанова на посту генерального директора «Зенита»

Бывший президент «Зенита» и РФС Сергей Фурсенко назначен генеральным директором сине-бело-голубых. Об этом сообщает «Спорт День за Днем».

По информации издания, в этой должности Фурсенко заменил Максима Митрофанова, занимавшего эту должность в клубе с 1 января 2007 года.

Напомним, что по итогам завершившегося чемпионата «Зенит», набрав 61 очко, занял третье место в итоговой таблице РФПЛ, не попав в розыгрыш Лиги чемпионов.