Илья Геркус: Мы убеждены, что Антона Миранчука ждет большой путь в «Локо»
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал
подписание нового контракта с полузащитником команды Антоном Миранчуком.
«Антон Миранчук связал свое будущее с «Локомотивом», и мы
приветствуем его выбор. Мы убеждены, что Антона ждет большой путь в «Локо»,
впереди решение максимальных задач. Важнейшим ориентиром для него должен стать
чемпионат мира в России. Хочется видеть в составе национальной команды как
можно больше наших ребят. Желаем Антону успехов!», - цитирует
Геркуса официальный сайт «Локомотива».
Антон Миранчук - Двукратный обладатель Кубка России (2014/15, 2016/17), победитель молодежного первенства России (2015/16), серебряный призер чемпионата Эстонии в составе «Левадии» (2016), победитель Мемориала Гранаткина (2013).
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