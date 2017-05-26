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Гаттузо возглавил молодежную команду «Милана»

Источник:  ФК «Милан»Комментарии

Бывший игрок «Милана» Дженнаро Гаттузо официально встал у руля молодежной команды клуба.

«Я рад, что мне выпала такая возможность. Спустя пять лет я вернулся домой и готов к новому приключению. Постараюсь донести до детей ценности «Милана», - цитирует Гаттузо официальный сайт.

Ранее Гаттузо работал в качестве главного тренера в «Палермо», «Сьоне», Пизе» и ОФИ.

В составе «Милана» Гаттузо провел 216 матчей, в которых забил 8 голов.

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