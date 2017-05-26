Александр Филиппенко: «Амур» не паникует в связи с информацией о возможном исключении из КХЛ

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко прокомментировал появившуюся информацию об исключении клуба из Континентальной хоккейной лиги после окончания следующего сезона.

- Два года назад мы приняли команду, которая была на последнем месте. Но при нас она сумела подняться в турнирном плане. Мы прогрессируем: у нас полный дворец, один из лучших в лиге по посещаемости. Сейчас мы обсудили с президентом клуба эту новость и без паники выясним у руководства лиги, откуда такая информация.

В нашей школе занимается тысяча человек, есть филиалы в городах Хабаровского края. Мы подготовили таких игроков, как Сергей Плотников, Алексей Мурыгин, а также немало ребят для молодежной сборной. Работаем по всем направлениям. За ту работу, которая проделана за два года, нам не стыдно, - приводит слова Филиппенко ТАСС.

Ранее стало известно, что в новом сезоне КХЛ не примут участия новокузнецкий «Металлург» и хорватский «Медвешчак».