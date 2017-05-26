Полузащитник «Шахтера» Бернард не был наказан за жест со средними пальцами после матча с «Динамо» (фото)
Комитет этики и честной игры Федерации футбола рассмотрел вопрос
о жесте Бернарда в адрес трибун после матча финала Кубка Украины «Шахтер» – «Динамо».
Полузащитник «Шахтера» не будет наказан.
Как сообщает «Футбол 24», Комитет этики решил не направлять дело
по жесту Бернарда в КДК ФФУ, сочтя, что нет оснований считать, что данный жест
носил агрессивный характер и был направлен в адрес болельщиков
команды-соперника (жест был показан у центральной трибуны).
Комитет направит письмо в адрес бразильского игрока «Шахтера» с предупреждением, что в случае повторения подобного поведения к футболисту могут быть применены санкции.
Фото: Олег Дубина
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