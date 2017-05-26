Рублев не пробился в основную сетку «Ролан Гаррос»

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Теймураз Габашвили: И что теперь – всю жизнь Шарапову гнобить? Наш корреспондент поговорила с российским теннисистом Теймуразом Габашвили и обсудила несколько интересных тем.

Хачанов обыграл Оливо в первом круге турнира в Лионе Россиянин Карен Хачанов взял верх над аргентинцем Ренцо Оливо в первом круге теннисного турнира в Лионе.

Медведев уступил Симону на старте турнира в Лионе Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти во второй раунд турнира во французском Лионе, призовой фонд которого составляет более 480 тысяч евро.

Рублев прошел во второй раунд квалификации «Ролан Гаррос» Российский теннисист Андрей Рублев прошёл в во второй раунд Открытого Чемпионата Франции, который с 22 мая по 11 июня пройдёт в Париже.

Зверев обыграл Джоковича в финале турнира в Риме Финальный матч турнира АТР в Риме (Италия) между немцем Александром Зверевым и сербом Новаком Джоковичем завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Зверева.

Джокович разгромил Тима в полуфинале турнира в Риме Сербский теннисист Новак Джокович уверенно вышел в финал представительного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона евро.

Джокович обыграл Дель Потро и вышел в полуфинал турнира в Риме Матч 1/4 финала турнира в Риме между сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:4 в пользу Джоковича.

Матч между Дель Потро и Джоковичем остановлен из-за дождя и будет доигран в субботу Четвертьфинальная встреча турнира «Мастерс 1000» в Риме между аргентинцем Хуаном-Мартином Дель Потро и сербом Новаком Джоковичем остановлена из-за сильного дождя.

Тим обыграл Надаля и вышел в 1/2 финала турнира в Риме Матч 1/4 финала турнира в Риме (Италия) между австрийцем Домиником Тимом и испанцем Рафаэлем Надалем завершился победой австрийского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Тима.

Зверев обыграл Раонича и вышел в полуфинал турнира в Риме Матч 1/4 финала турнира в Риме (Италия) между немцем Александром Зверевым и канадцем Милошем Раоничем завершился победой немецкого теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (4), 6:1 в пользу Раонича.

Изнер обыграл Чилича и вышел в полуфинал турнира в Риме Матч 1/4 финала турнира АТР в Риме (Италия) между американцем Джоном Изнером и хорватом Марином Чиличем завершился победой американского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (3), 2:6, 7:6 (2) в пользу Изнера.

Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Риме Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в третьем круге представительного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона долларов.