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Рублев не пробился в основную сетку «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Андрей Рублев уступил японцу Таро Даниэлю в финале квалификации и не пробился в основную сетку Открытого чемпионата Франции.

Счет встречи, продолжавшейся  2 часа 58 минут, - 5:7, 7:6 (7:1), 6:7 (4:7).

Таким образом, Россию на мужской части «Ролан Гаррос» будут представлять Карен Хачанов, Константин Кравчук, Михаил Южный, Евгений Донской, Даниил Медведев, Теймураз Габашвили и Андрей Кузнецов.

Матчи начнется 28 мая. 

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