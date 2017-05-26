Рублев не пробился в основную сетку «Ролан Гаррос»
Россиянин Андрей Рублев уступил японцу Таро Даниэлю в финале квалификации и не пробился в основную сетку Открытого чемпионата Франции.
Счет встречи, продолжавшейся 2 часа 58 минут, - 5:7, 7:6 (7:1), 6:7 (4:7).
Таким образом, Россию на мужской части «Ролан Гаррос» будут представлять Карен Хачанов, Константин Кравчук, Михаил Южный, Евгений Донской, Даниил Медведев, Теймураз Габашвили и Андрей Кузнецов.
Матчи начнется 28 мая.
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