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Фурсенко подписал приказ о назначении на должность гендиректора «Зенита» (фото)

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

Бывший президент «Зенита» и РФС Сергей Фурсенко подписал приказ о назначении на должность гендиректора петербуржцев, сообщает «Фонтанка».

Ранее СМИ сообщили, что Фурсенко заменил Максима Митрофанова, который занимал эту должность с 1 января 2007 года.

Источник: «Фонтанка»
Источник: «Фонтанка»

Напомним, в сезоне-2016/17 «Зенит» набрал 61 очко и занял третье место в чемпионате России.

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