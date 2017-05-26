Фурсенко подписал приказ о назначении на должность гендиректора «Зенита» (фото)
Бывший президент «Зенита» и РФС Сергей Фурсенко подписал приказ о назначении на должность гендиректора петербуржцев, сообщает «Фонтанка».
Ранее СМИ сообщили, что Фурсенко заменил Максима Митрофанова, который занимал эту должность с 1 января 2007 года.
Источник: «Фонтанка»
Напомним, в сезоне-2016/17 «Зенит» набрал 61 очко и занял третье место в чемпионате России.
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