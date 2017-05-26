Александр Лукашенко: Не отказываемся от легионеров, но ставку будем делать на своих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с приглашением иностранных хоккеистов в белорусские клубы.
- Конечно, когда есть легионеры, у которых можно поучиться, это очень важно. Мы не отказываемся полностью от легионеров, но постепенно от них будем уходить. Но ставку мы будем делать на своих, - передает слова Лукашенко ТАСС.
Ранее председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич заявил, что клуб планирует полностью отказаться от легионеров.
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