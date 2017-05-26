Ринат Билялетдинов: У Динияра есть варианты в России и за рубежом
Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал о потенциальных вариантах развития карьеры своего сына Динияра.
Контракт 32-летнего бывшего полузащитника сборной России с казанским клубом истекает летом.
- Динияр ведет переговоры с другими клубами, но не знаю, чем в итоге все закончится. У него есть варианты в России и за рубежом. Теперь ему нужно сделать выбор, - цитирует Билялетдинова-старшего «Спорт день за днем».
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