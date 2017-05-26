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Ещенко откроет музей «Спартака» в Иркутске

Источник:  «Комсомольская правда – Иркутск»Комментарии

Игрок московского «Спартака» Андрей Ещенко примет участие в открытии клубного музея в Иркутске.

В пятницу 26 мая, все желающие смогут увидеть в качестве экспонатов игровые футболки футболистов московского клуба. Отмечается, что далее музей будет пополняться.

«Рома Зобнин тоже хотел приехать в Иркутск, но его вызвали в сборную России на Кубок конфедераций. Да и Денис Глушаков постоянно вспоминает наш город», - рассказал Ещенко «Комсомольской Правде».

Напомним, что Ещенко начал профессиональную карьеру в иркутской «Звезде», где провел 47 матчей и забил 3 мяча.

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