Ещенко откроет музей «Спартака» в Иркутске

Игрок московского «Спартака» Андрей Ещенко примет участие в открытии клубного музея в Иркутске.

В пятницу 26 мая, все желающие смогут увидеть в качестве экспонатов игровые футболки футболистов московского клуба. Отмечается, что далее музей будет пополняться.

«Рома Зобнин тоже хотел приехать в Иркутск, но его вызвали в сборную России на Кубок конфедераций. Да и Денис Глушаков постоянно вспоминает наш город», - рассказал Ещенко «Комсомольской Правде».

Напомним, что Ещенко начал профессиональную карьеру в иркутской «Звезде», где провел 47 матчей и забил 3 мяча.