Марио Балотелли: Нужно убить Месси и Роналду, чтобы получить Золотой мяч
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли пошутил о том, что ему
придется устранить Роналду и Месси, чтобы получить главный европейский
индивидуальный трофей.
Думаю, в своей карьере я должен был достичь большего. Того, чего я добился на сегодняшний момент, недостаточно . Что мне нужно сделать, чтобы выиграть «Золотой мяч»? Убить эту парочку», - приводит слова Балотелли Marcа.
За последние девять лет награда четыре раза доставалась Роналду и еще пять – Месси.
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