«Сток Сити» продлил контракт с Бардсли и расстался с Гивеном

«Сток Сити» сообщил об изменениях в составе.

Клуб активировал опцию продления контракта с защитником Филом Бардсли. Контракт продлен на один год. Кроме того, истекает контракт с вратарем Шеем Гивеном. Контракт с ним продлен не будет, после 30 июня Гивен станет свободным агентом.

Также покидают команду Даниэль Бахманн, Лайам Эдвардс, Харри Истед, Джоаэль Тейлор и Джордж Уоринг.

В прошедшем сезоне 31-летний Фил Бардсли провел 17 матчей за «Сток» и забил один мяч. 41-летний Шей Гивен провел шесть матчей, в которых пропустил 14 мячей.