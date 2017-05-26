«Сток Сити» продлил контракт с Бардсли и расстался с Гивеном
«Сток Сити» сообщил об изменениях в составе.
Клуб активировал опцию продления контракта с защитником Филом
Бардсли. Контракт продлен на один год. Кроме того, истекает контракт с вратарем
Шеем Гивеном. Контракт с ним продлен не будет, после 30 июня Гивен станет
свободным агентом.
Также покидают команду Даниэль Бахманн, Лайам Эдвардс, Харри
Истед, Джоаэль Тейлор и Джордж Уоринг.
В прошедшем сезоне 31-летний Фил Бардсли провел 17 матчей за «Сток»
и забил один мяч. 41-летний Шей Гивен провел шесть матчей, в которых пропустил
14 мячей.
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