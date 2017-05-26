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Фурсенко назначен одновременно гендиректором, президентом и председателем правления «Зенита»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Бывший президент «Зенита» и РФС Сергей Фурсенко подписал приказ о назначении на должность гендиректора петербуржцев, сообщает официальный сайт клуба.

- С целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба на очередном заседании Совета директоров АО ФК «Зенит» принято решение о внесении изменении в организационную структуру клуба: создан единоличный исполнительный орган в лице Председателя Правления клуба и Президента.

Единогласным решением членов Совета директоров клуба на эту должность назначен Сергей Александрович Фурсенко. До завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции Генерального директора клуба, - говорится в сообщении.

Напомним, Фурсенко работал председателем совета директоров «Зенита» с конца 2005 года, а в январе стал президентом клуба. Под его руководством петербуржцы выиграли первое чемпионство России. С января 2010 года по июнь 2012 года 63-летний функционер занимал должность президента РФС.

В сезоне-2016/17 «Зенит» с 61 очком занял третье место в чемпионате России и вышел в групповой этап Лиги Европы-2017/18.

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