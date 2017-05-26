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Юрий Розанов: Галицкий может тратить как «Спартак» и «Зенит», но принципиально не хочет

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Спортивный комментатор Юрий Розанов прокомментировал выступление «Краснодара» в завершившемся чемпионате России.

- «Зенит» и «Спартак» стоят особняком в финансовых планах. Галицкий может столько же тратить, но он не хочет по принципиальным причинам. Правильно ли, что Галицкий оставил Шалимова? В этом сезоне команда не показала стабильного результата, а попали в еврокубки по стечению обстоятельств. Но если Шалимова оставляют, то у Галицкого есть воля и свое видение на этот вопрос. Это не самодурство и деспотизм. Может, он пока не видит тренера, которого хочет видеть в команде. Но Галицкий – волевой дядя, - заявил Розанов в интервью «Спорт FM».

Напомним, что «Краснодар» занял четвертое место в итоговой таблице чемпионата России и начнет выступление в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.

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