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Надаль заявил о готовности к борьбе на «Ролан Гаррос»

Источник:  ЕвроспортКомментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль перед стартом «Ролан Гаррос» прокомментировал подготовку к турниру.

«Я думаю, что чувствую себя хорошо и готов к борьбе. Каждую неделю я соревновался я показывал очень высокий уровень тенниса. Это случается с людьми, которые много работают: вы просыпаетесь каждый день и проходите обучение с надеждой и целью быть конкурентоспособными. В общем, до сих пор я играл хорошо. И в готовности к турниру у себя не вижу отрицательных сторон», - приводит слова Надаля «Евроспорт».

Отметим, Надаль в своей карьере девять раз выигрывал Открытый чемпионат Франции.

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